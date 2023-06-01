Зараз дівчинка почувається добре і готується до виписки з лікарні

До львівської дитячої лікарні св. Миколая «швидка» доставила 11-річну дівчинку зі Львова, яка потрапила у ДТП, отримала переломи обох ніг і втратила багато крові. Потерпілу дитину відразу прооперували, перелили їй кров і нині неповнолітня пацієнтка вже готується до виписки з лікарні.

Антоніна розповіла лікарям, що 16 травня поверталася з друзями з прогулянки. Переходила пішохідний перехід на зелений сигнал світлофора, аж раптом нізвідки з’явилося авто і наїхало на неї. «Швидка» доставила дівчинку до дитячої лікарні.

«В Антоніни був відкритий перелом обох кісток лівої гомілки. Аби врятувати кінцівку та згодом відновити її функції, спеціалісти ортопедо-травматологічного відділення провели дитині складне втручання – відкриту репозицію і металоостеосинтез. Простими словами: вони вправили переломи, провели співставлення кісткових уламків та зафіксували їх стержнями, аби кістки правильно зрослися», – кажуть у лікарні.

Дівчинка втратила багато крові, в неї був низький тиск. Аби стабілізувати її стан, під час оперативного втручання довелося провести пацієнтці переливання крові.

Операція пройшла успішно. Дівчинка добре почувається, малює і вже готується повернутися додому.

У лікарні кажуть, що випадки, коли для порятунку пацієнтів потрібна кров, трапляються практично щодня. Тож закликають мешканців Львова і області ставати донорами крові.