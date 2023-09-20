Аварія трапилась 20 березня 2023 року на вул. Авіаційній у Львові

Залізничний районний суд Львова виніс вирок водію вантажівки, який на смерть збив 62-річного пішохода у Львові. Водія визнали винним у порушенні ПДР, однак суд звільнив його від тюремного ув’язнення, призначивши річний іспитовий термін. Винуватця ДТП також не позбавили водійських прав.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, аварія трапилась 20 березня 2023 року на вул. Авіаційній у Львові. 67-річний водій вантажівки MAN TGA не стежив за дорожньою ситуацією, не був уважним та наїхав на 62-річного пішохода. Чоловік зазнав важких травм, унаслідок яких помер.

У суді обвинувачений визнав свою провину та заявив, що вибачився перед донькою загиблого, відшкодував заподіяну їй моральну шкоду. Просив не позбавляти його права керування транспортними засобами, оскільки працює водієм і ця робота є єдиними джерелом його заробітку. Донька загиблого також просила суд не карати суворо винуватця ДТП.

Справу розглянула суддя Іванна Іванюк, яка визнала водія вантажівки винним у вчиненні ДТП та призначила йому покарання – три роки тюрми без позбавлення права керувати транспортними засобами. Однак суддя звільнила його від відбування покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.