62-річний львів’янин від отриманих внаслідок ДТП травм помер у лікарні

У Львові вантажівка MAN збила 62-річного пішохода, який від отриманих травм помер у лікарні. Про це вранці 21 березня повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомлення правоохоронців, аварія трапилась 20 березня близько 14:00 на вул. Авіаційній у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля MAN, 67-річний житель одного з сіл Львівського району, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на пішохода, 62-річного львів’янина. На жаль, незважаючи на зусилля медиків, чоловік від отриманих внаслідок ДТП травм помер у лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.