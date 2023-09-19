18 червня 2021 року на трасі Київ-Чоп біля Буська трапилась смертельна ДТП за участі трьох авто

Буський районний суд Львівщини виніс вирок водію, який вчинив потрійну ДТП біля Буська, унаслідок якої загинув один з водіїв. Владиславу Масловському призначили чотири роки тюрми, однак звільнили від покарання з дворічним іспитовим терміном, також винуватця ДТП не позбавили водійських прав.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, аварія трапилась 18 червня 2021 року на трасі Київ-Чоп біля Буська. Владислав Масловський керував кросовером Infiniti FX 35 у забороненому місці виїхав на зустрічну смугу та спричинив зіткнення з тягачем Mercedes з напівпричепом-цистерною на польській реєстрації, яка в свою чергу виїхала на зустрічну смугу та зіткнулась з авто ВАЗ-2108. Унаслідок отриманих травм 56-річний водій ВАЗу помер у лікарні.

Владислав Масловський у суді визнав свою провину у вчиненні ДТП, заявив, що відшкодував завдану шкоду родині загиблого та шкодує про вчинене.

Справу розглянула суддя Ганна Шендрікова, яка дослідила усі матеріали справи та врахувала, що обвинувачений є раніше не судимим, характеризується позитивно. Суддя призначила йому покарання у вигляді чотирьох років тюрми без позбавлення права керувати транспортними засобами, однак звільнила від відбування цього покарання з дворічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.