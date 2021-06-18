Автоцистерна перевернулася на бік та перегородила дорогу

Дорожньо-транспортна пригода сталася у п'ятницю зранку, 18 червня, близько 8 години ранку на трасі Київ – Чоп між населеними пунктами Кізлів та Буськ. В аварію потрапили автомобілі ВАЗ на львівській реєстрації та Infiniti з номерами Житомирської області, а також автоцистерна на іноземній реєстрації. Внаслідок ДТП цистерна перевернулася на бік та перегородила дорогу. Травми отримали водії автоцистерни та ВАЗу.

Фото Буськ онлайн та Telegram-канал Варти 1

Як повідомили у поліції Львівщини, за кермом автоцистерни, яка перевозила 20 т бітуму, перебував іноземець 1971 року народження. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що вантажівкою керував мешканець Польщі. Його доставили до лікарні, наразі медики встановлюють діагноз.

Також внаслідок ДТП численні травми отримав водій ВАЗу, 1965 року народження. Його госпіталізували.

Внаслідок ДТП автомобіль ВАЗ опинився у кюветі, а автоцистерна перекинулася та перекрила дорогу. Як повідомили у патрульній поліції, через ДТП виникло ускладнення в русі. За попередньою інформацією, травмувалися двоє осіб. Патрульні організували реверсний рух узбіччям, але через насичений трафік черга з автомобілів утворилася на 3-4 кілометри. Також ускладнений проїзд для великогабаритних транспортних засобів. У патрульній поліції просять за можливості оминати цю ділянку.

Наразі невідомо, чи через аварію відбулося пошкодження цистерни з бітумом. На місці ще працюють слідчі, які встановлюють обставини та причини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 84 дорожньо-транспортні пригоди, чотири з них – із потерпілими. Внаслідок ДТП одна особа загинула, ще п’ятеро отримали травми.

P.S. Станом на 13:00 п'ятниці, 18 червня, цистерну ще не вдалося забрати з дороги, тож рух залишається ускладненим.