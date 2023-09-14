Аварія трапилась 13 вересня приблизно о 14:20 на вул. Личаківській

У середу, 13 вересня, на вул. Личаківській трамвай збив 42-річну жінку, унаслідок отриманих травм вона потрапила у реанімацію. Про це повідомила Нацполіція Львівщини, яка встановлює обставини та винуватця цієї ДТП.

Як вказано у повідомленні поліції, аварія трапилась 13 вересня приблизно о 14:20 на вул. Личаківській поруч із Господарським судом. Як попередньо встановили правоохоронці, водій трамвая, 60-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 42-річну жительку Червонограда. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у реанімацію. Наразі правоохоронці встановлюють обставини цієї ДТП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.