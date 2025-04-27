Аварія трапилась 13 вересня 2023 року на вул. Личаківській

Червоноградський міський суд Львівської області зобов’язав «Львівелектротранс» виплатити 100 тис. грн моральної компенсації мешканці Шептицького (колишній Червоноград), яка постраждала у ДТП з трамваєм у Львові. За даними поліції, саме пішохідка спричинила ДТП, намагаючись перейти колії у забороненому місці.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, йдеться про аварію, яка трапилась 13 вересня 2023 року на вул. Личаківській у Львові (поруч із Господарським судом). На той час 42-річна мешканка Шептицького (колишній Червоноград) зазнала важких травм через зіткнення з трамваєм. За цим фактом поліція порушувала кримінальне провадження, яке згодом закрили. Поліція встановила, що водій не винен у цій ДТП і саме дії пішохідки спричинили аварію. Зокрема, жінка йшла по тротуару та намагалась перейти трамвайні колії у забороненому місці, вона наблизилась до колії, по яких їхав трамвай, та зазнала травм.

Потерпіла звернулась до суду із позовом до «Львівелектротрансу», щоб відсудити 200 тис. грн моральної компенсації. Вона розповіла, що перевізник є джерелом підвищеної небезпеки, а вона зазнала важких травм, через які їй встановили третю групу інвалідності.

Представник «Львівелектротрансу» просив суд відмовити у задоволенні позову, зазначаючи, що ДТП сталась саме з вини позивачки, яка пробувала перейти колії у забороненому місці.

Цю справу розглянула суддя Марта Мельникович, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя визнала, що ДТП відбулась через необережність пішохідки.

Як вказано у рішенні суду, «Львівелектротранс» є джерелом підвищеної небезпеки, тому позивачка має право на відшкодування моральної компенсації, якщо перевізник не доведе, що вона свідомо хотіла завдати собі шкоди.

«Відсутність вини водія транспортного засобу та закриття кримінального провадження відносно нього не звільняє від обов’язку відшкодувати шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, тобто особа, яка завдала шкоди джерелом підвищеної небезпеки, відповідає й за випадкове її завдання (без вини)», – вказано у рішенні суду.

Суддя врахувала усі обставини справи та частково задовольнила позов пішохідки, зменшивши суму моральної компенсації, яку має виплатити «Львівелектротранс», до 100 тис. грн. Відомо, що на це рішення подали апеляційну скаргу.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю», як джерело підвищеної небезпеки, платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET