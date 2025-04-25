Прикордонники оштрафували Укрзалізницю на 142 тис. грн за те, що на міжнародному рейсі їхав пасажир без закордонного паспорта. Працівник залізниці не перевірив документи громадянина Німеччини, який їхав в Україну потягом «Перемишль-Львів-Київ». Перевізник намагався скасувати штраф у львівському суді, але не зміг.

Як вказано у рішенні Личаківського райсуду Львова, яке оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, випадок трапився у січні 2024 року. Громадянин Німеччини сів на міжнародний поїзд «Перемишль-Львів-Київ» без документів для перетину кордону. Під час паспортного контролю у пункті пропуску для залізничного сполучення «Львів» він надав прикордонникам ідентифікаційну картку громадянина Федеративної Республіки Німеччина. Іноземець пояснив, що не мав із собою інших документів, зокрема закордонного паспорта. Він вважав, що зможе в’їхати в Україну за ідентифікаційною карткою.

Німцю заборонили в’їзд в Україну через відсутність закордонного паспорта, а також склали протокол на «Укрзалізницю» про правопорушення, пов’язане з міжнародними пасажирськими перевезеннями №440237.

«Укрзалізниця» звернулась до суду, щоб скасувати протокол, який передбачає 142 тис. грн штрафу. Цю справу розглянула суддя Ірина Ціпивко, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. На момент розгляду справи у суді було підтверджено, що перевізник перед початком міжнародного рейсу не перевірив наявність у пасажира документу, необхідного для в’їзду в країну прямування. У рішенні суду вказано, що працівник залізниці не перевірив саме наявність закордонного паспорта, а не справжність документа.

«Перевізник звільняється від відповідальності, якщо доведе, що документи, надані йому пасажиром перед початком міжнародного пасажирського перевезення, дали йому достатні підстави вважати, що пасажир мав документи, необхідні для в’їзду до держави прямування, транзиту», – вказано у рішенні суду.

На думку судді, представник прикордонного загону довів правомірність своїх дій, а у задоволенні позову «Укрзалізниці» про скасування штрафу варто відмовити. На рішення ще можна подати апеляцію.