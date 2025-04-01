Сихівський райсуд Львова зобов’язав туроператора «Аккорд-тур» відшкодувати моральну компенсацію клієнтці через перетин кордону пішки, а не автобусом, як було вказано у договорі.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, позивачка у серпні 2024 року поїхала в автобусний тур «Французький карпиз» разом із дітьми та мамою, їхнім турагентом була компанія «Поїхали з нами», а туроператором «Аккорд-тур». Туристка звернулась до суду з претензією через те, що вони перетинали кордон пішки, а не автобусом. Позивачка розповіла, що їй довелось 4 км нести важкі сумки, стояти протягом п’яти годин у черзі на спеці, а її діти плакали через тисняву та суперечки, також позивачка хвилювалась за маму, яку напередодні виписали з лікарні. Жінка просила стягнути 30 тис. грн моральної компенсації з вказаних компаній через порушення договору.

Цю справу розглянув суддя Микола Борачок, який дослідив матеріали та аргументи сторін. Він встановив, що, згідно з договором, транспортування мало здійснюватися автобусом, при цьому пересадок та пішого перетину кордону у договорі не передбачено. Суддя встановив, що відповідальність за неналежне виконання умов договору покладено на туроператора, тобто на «Аккорд-тур».

«У цій частині суд керується приписами частини 8 статті 18 Закону №1023-XII, згідно із якою нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача. Суд вважає, що у межах договірних відносин на відповідача покладався обов’язок забезпечити безперервне перевезення туристів автобусом на обумовленому маршруті, зокрема через державний кордон», – вказано у рішенні.

Суддя частково задовольнив позов, зменшивши суму моральної компенсації, яку має виплатити туроператор, до 7 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити.