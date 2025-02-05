Шевченківський райсуд Львова зобов’язав комунальне АТП-1 виплатити 25 тис.грн моральної компенсації пасажирці, яка травмувалась у салоні автобуса. Позивачка стверджує, що впала, коли водій різко загальмував.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднене у судовому реєстрі у січні 2025 року, випадок трапився 5 квітня 2024 року у салоні автобуса №8а, який курсує із центру Львова до Брюховичів. Позивачка розповіла, що водій «Електрону» різко загальмував, через що вона впала у салоні автобуса та травмувалась. Згодом жінка вийшла із автобуса та викликала «швидку», яка госпіталізувала її до лікарні.

Згідно з висновку судово-медичної експертизи, у позивачки діагностували закритий перелом обох кісток правої гомілки та гематоми. Поліція порушувала кримінальне провадження за фактом ДТП, але справу закрили через «відсутність у діях водія складу кримінального правопорушення». Пасажирка звернулась до суду, щоб стягнути з перевізника АТП-1 198 тис. грн моральної компенсації та 20 тис. грн витрат на правову допомогу.

Представник АТП-1 проти задоволення позову заперечив та заявив, що позивачка не надала достатніх доказів, що була пасажиркою автобуса, а також припускає, що вона могла не триматись за поручні, що могло стати причиною падіння.

Цю справу розглянув суддя Руслан Єзерський, який дослідив усі матеріали справи та аргументи сторін. Він встановив, що автобус є джерелом підвищеної небезпеки, тому АТП-1, як роботодавець водія, має відшкодувати шкоду не залежно від того, чи винен водій у цій ДТП.

«Доводи представника відповідача про відсутності вини водія у спричиненні тілесних ушкоджень позивачу суд не приймає та вважає, що відсутність вини водія транспортного засобу та закриття кримінального провадження відносно нього не звільняє відповідача від обов’язку відшкодувати шкоду завдану джерелом підвищеної небезпеки, оскільки відповідно до ст.1187 ЦК України відповідальність наступає і без вини водія», – вказано у рішенні суду.

Водночас, на думку судді, позов Тетяни Римської є завищеним, тому він задовольнив його лише частково. АТП-1 зобов’язали виплатити позивачці 25 тис. грн моральної компенсації та 3 тис. грн витрат на правову допомогу. Рішення ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують Укрзалізницю, як джерело підвищеної небезпеки, платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET