Перемишлянський районний суд Львівщини виніс вирок підлітку за вчинення ДТП. Школяр їхав на мотоциклі із неповнолітнім другом, порушив ПДР та в’їхав у авто, через що його пасажир зазнав важких травм. Суд призначив винуватцю аварії умовне покарання та зобов’язав прочитати книгу «Дорослі зненацька».

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, аварія сталась 13 липня 2024 року у селі Коросно біля Перемишлян. Неповнолітній учень Перемишлянського окремого закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів керував мотоциклом Geon X-Road Light 200 та їхав разом із своїм неповнолітнім другом. Водій мотоцикла обганяв авто Ford Mondeo, але не обрав безпечної швидкості, перетнув вузьку суцільну лінію і зіткнувся з цим авто. У ДТП важкі травми отримав неповнолітній пасажир мотоцикла.

У суді підліток, який керував мотоциклом, визнав свою провину у вчиненні ДТП та підтвердив, що порушив ПДР. Постраждалий заявив, що не має претензій до обвинуваченого.

Цю справу розглядав суддя Роман Борняк, який дослідив усі матеріали та позиції сторін. Відомо, що наразі обвинувачений навчається у 11 класі. Суддя визнав підлітка винним у вчиненні ДТП, призначивши 3 роки тюрми з річною забороною керувати транспортними засобами, але його звільнили від тюремного ув’язнення, встановивши річний іспитовий термін. Окрім цього, суддя зобов’язав його прочитати книгу Сергія Гридіна «Дорослі зненацька». Вирок ще можна оскаржити.