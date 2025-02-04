Мікроавтобус Volkswagen Transporter виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із легковиком Hyundai Elantra

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок п’яному водію мікроавтобуса, який виїхав на зустрічну смугу та спричинив ДТП з потерпілими. Суд призначив йому тюремне ув’язнення та зобов’язав виплатити потерпілим близько 500 тис. грн моральної та майнової шкоди.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, аварія сталась 2 липня 2024 року на дорозі Мостиська-Самбір-Борислав між селами Уріж та Нагуєвичі Дрогобицького району. Мешканець Львівщини Михайло Васільєв керував мікроавтобусом Volkswagen Transporter у нетверезому стані, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із легковиком Hyundai Elantra. Водій та пасажирка Hyundai унаслідок зіткнення зазнали травм середнього ступеня важкості.

У суді обвинувачений водій мікроавтобуса визнав свою провину та підтвердив, що у той день вживав горілку. Він не відшкодував потерпілим моральної чи матеріальної шкоди, цивільний позов визнав частково. Обоє потерпілі просили суд призначити обвинуваченому максимальне покарання.

Цю справу розглянув суддя Орест Крамар, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він визнав водія мікроавтобуса винним у вчиненні п’яної ДТП, призначивши покарання – два роки тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами. Він також має виплатити потерпілим 230 тис. грн моральної та 264 тис. грн матеріальної шкоди, ще 157 тис. грн їм відшкодує страхова компанія. На вирок ще можна подати апеляцію.