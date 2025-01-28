22-річний водій Лади загинув у цій ДТП

Сколівський районний суд Львівщини виніс вирок військовому, який вчинив смертельну ДТП на Львівщині. Він визнав свою провину, виплатив родичам загиблого компенсацію та хоче й надалі служити у війську. Суд призначив йому іспитовий термін без заборони керувати транспортними засобами. Про таке покарання просили й родичі загиблого.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, аварія сталась вранці 15 вересня 2024 року на трасі Київ-Чоп біля села Нижнє Синьовидне. Військовий Микита К. керував мінівеном Hyundai Grand Starex, виїхав на смугу зустрічного руху, перетнувши суцільну лінію, де в’їхав у ВАЗ 21091. Як повідомляв ZAXID.NET, 22-річний водій Лади загинув у цій ДТП.

Мінівен Hyundai Grand Starex в’їхав у ВАЗ на зустрічній смузі

У суді обвинувачений Микита К. визнав свою провину та розповів, що не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечну швидкість, що призвело до ДТП. Військовий намагався надати водію ВАЗу медичну допомогу, але було запізно, оскільки він загинув на місці. Обвинувачений відшкодував матері та брату загиблого компенсацію, просив не призначати йому тюремне ув’язнення та не позбавляти водійських прав, щоб мати можливість надалі «захищати Вітчизну від агресора».

Брат та матір загиблого просили суд суворо не карати винуватця ДТП, зокрема не призначати реального покарання та не позбавляти водійських прав.

«Виходячи з норм моралі та займаючи продержавницьку позицію, вона усвідомлює, що жодної користі від того, що обвинувачений у цей важкий для країни час буде відбувати покарання у місцях позбавлення волі, а не нести надалі військову службу, нікому не буде», – наводять позицію матері загиблого.

Цю справу розглянув суддя Володимир Микитин, який дослідив усі матеріали, позиції учасників справи та дані про обвинуваченого. Зокрема, Микита К. добровільно відшкодував потерпілим завдану шкоду, не мав мотиву вчиняти кримінальне правопорушення, позитивно характеризується за місцем військової служби, має нагороди та відзнаки. Він є також раніше не судимим та не порушував ПДР.

Суддя визнав Микиту К. винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив три роки тюрми, звільнивши від відбування покарання із іспитовим терміном у півтора року. Його не позбавляли права керувати транспортними засобами. Вирок ще можна оскаржити.