На місці події працюють усі потрібні служби

У неділю, 15 вересня, на Львівщині, у селі Нижнє Синьовидне, трапилася смертельна ДТП. Проїзд на місці події відбувається у реверсному русі. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

«На 637 км автодороги М-06 Київ-Чоп в селі Нижнє Синьовидне відбулась ДТП із загиблим. Рух на цій ділянці дороги відбувається у реверсному режимі», – йдеться в повідомленні патрульної поліції.

фото патрульної поліції

Як повідомили в ДСНС Львівщини, зіткнулись автомобілі Lada та Hyundai Grand Starex. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 22-річний водій автомобіля Lada. Рятувальники деблокували тіло чоловіка з понівеченого авто. Також, щоб запобігти загорянню, рятувальники відключили акумуляторні батареї на обох автомобілях.

На місці події працюють усі потрібні служби. Водіїв закликають врахувати цю інформацію.