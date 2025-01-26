Внаслідок ДТП загинув водій та троє пасажирів легковика

У неділю, 26 січня, на трасі Київ-Чоп на Львівщині легковик виїхав на зустрічну смугу та вчинив смертельну ДТП з автобусом. Унаслідок аварії загинули четверо людей.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія сталась 26 січня о 16:50 на автодорозі Київ-Чоп у межах села Тухолька, Стрийського району. Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом ЗАЗ.

Водій автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом

Внаслідок ДТП загинув водій та троє пасажирів легковика. До лікарні доставлені водій та один з пасажирів автобуса – медики уточнюють їх діагнози.

На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації.