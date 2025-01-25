75-річний водій мікроавтобуса вчинив смертельну ДТП на пішохідному переході

Ввечері у п’ятницю, 24 січня, у місті Кіцмань на Буковині 75-річний водій мікроавтобуса вчинив смертельну ДТП на пішохідному переході. 50-річний пішохід помер під час надання медичної допомоги.

Як вказано у повідомленні поліції, аварія сталась ввечері 24 січня у місті Кіцмань. Попередньо правоохоронці встановили, що 75-річний житель села Ошихліби, керуючи автомобілем Renault Trafic, збив 50-річного жителя села Мигове, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

У результаті ДТП пішохід отримав численні травми та помер під час надання йому допомоги в місцевій лікарні. Тіло буковинця поліцейські направили на проведення судово-медичної експертизи, а мікроавтобус вилучили.

За фактом аварії слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 ККУ. Проводиться досудове розслідування.