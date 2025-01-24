Водій був п'яний і втік з місця аварії

Вижницький районний суд присудив водію 5 років позбавлення волі за те, що той наїхав на пішохода і смертельно травмував його. Чоловік з місця ДТП втік, однак його оперативно розшукали поліцейські і встановили, що він перебував за кермом п’яним. В суді винуватець повністю визнав свою провину.

Смертельна аварія сталася 11 серпня 2024 року в селі Чорногузи Вижницького району. Під час розслідування правоохоронці встановили, що водій легкового автомобіля Mitsubishi Lancer наїхав на пішохода та покинув місце ДТП, не повідомивши про це поліцію та у швидку допомогу. У результаті аварії 57-річний пішохід помер, повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 24 січня.

Поліцейські оперативно розшукали водія-винуватця. Ним виявився 23-річний житель села Коритне. Свій автомобіль буковинець заховав на подвір’ї, накривши його тканиною. Після завершення розслідування справу передали в суд. Під час судового засідання прокурори довели, що в серпні минулого року обвинувачений скоїв ДТП, перебуваючи за кермом автомобіля у стані алкогольного сп’яніння.

Свою вину обвинувачений визнав повністю. Під час судового допиту винуватець Василь Якубович визнав, що він дійсно перебував в стані алкогольного сп’яніння за кермом.

«Він керував автомобілем і в цей час у нього задзвонив телефон та він відволікся на дзвінок, внаслідок чого не побачив як допустив наїзд на пішохода. Після цього обвинувачений, перебуваючи в стані потрясіння від ДТП поїхав з місця та через сильний стрес ще вживав алкогольні напої. Після цього він поїхав до дому. Під час його перебування вдома приїхала поліція та його затримала», – йдеться у вироку Вижницького районного суду від 21 січня.

Також Василь Якубович в суді просив взяти до уваги, що він є учасником бойових дій та вже брав участь у захисті України від збройної агресії. На даний час він звільнений зі служби у зв’язку з доглядом за мамою. Однак просив прокурора направити його на службу до лав ЗСУ. Прокурор йому відмовив.

Вижницький районний суд 21 січня виніс вирок буковинцю. Суддя Андрій Осокін призначив йому 5 років позбавлення волі. Також винуватця позбавили права керувати будь-яким транспортом на строк 5 років. Крім того, суд зобов’язав водія сплатити рідним потерпілого моральну шкоду на загальну суму 1,3 млн грн. На рішення судді можна подати апеляційну скаргу. До набрання вироком законної сили 25-річний обвинувачений перебуватиме під вартою.

