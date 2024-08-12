57-річний буковинець помер на дорозі

На Буковині водій наїхав на пішохода і втік з місця ДТП, залишивши чоловіка помирати на дорозі. Поліцейські оперативно розшукали водія-винуватця. Ним виявився 23-річний житель села Коритне. Свій автомобіль буковинець заховав на подвір’ї, накривши його тканиною. Наразі його заарештували.

Смертельна аварія сталася 11 серпня в селі Чорногузи Вижницького району. Водій легкового автомобіля наїхав на пішохода та покинув місце дорожньо-транспортної пригоди не повідомивши про це поліцію та швидку допомогу. У результаті аварії 57-річний пішохід помер.

Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу. Також правоохоронці розпочали шукати водія-винуватця. Попередньо, експерти встановили, що аварію скоїли на автомобілі Mitsubishi Lancer.

«Для розшуку водія та авто, причетного до скоєння наїзду, відправили наряди поліції Чернівецької області. За результатами оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля, на якому були пошкодження, характерні для ДТП. Також встановили винуватця аварії. Ним виявився 23-річний житель с. Коритне», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 12 серпня

Правоохоронці також з’ясували, що на момент скоєння ДТП водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Співробітники поліції затримали чоловіка, наразі суд має обрати для нього запобіжний захід.

Слідчі поліції також внесли відомості про аварію до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Автомобіль вилучили на штрафмайданчик. Досудове розслідування триває.