ДТП трапилась 9 серпня в селі Старі Бросківці

У селі біля Чернівців автомобіль Volkswagen Touran зіткнувся з мотоциклом Senke. Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав смертельні травми та загинув на місці.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 9 серпня в селі Старі Бросківці, неподалік Чернівців. Поліцейські попередньо встановили, що 42-річний водій мотоцикла Senke зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touran, за кермом якого була 33-річна мешканка села Привороки.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав важкі травми і загинув на місці. Слідчі готують відкриття кримінального провадження за фактом смертельної ДТП.