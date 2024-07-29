На велосипедиста наїхала 30-річна водійка

На Буковині в ДТП з легковим автомобілем загинув 55-річний велосипедист. Смертельна аварія сталася в селі Оршівці Чернівецького району. Водійка за кермом Škoda Octavia наїхала на велосипедиста, який різко виїхав з другорядної дороги на головну. Від удару чоловік впав на асфальт і отримав травми.

Смертельна аварія сталася увечері 28 липня в селі Оршівці Неполоковецькій громаді Чернівецького району. Легковий автомобіль наїхав на велосипедиста. На місце аварії очевидці викликали поліцейських та швидку медичну допомогу. Для з’ясування обставин автопригоди на місці події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції з міста Кіцмань.

«Попередньо поліцейські встановили, що 30-річна водійка автомобіля Škoda Octavia допустила наїзд на 55-річного велосипедиста, який раптово виїхав на зустрічну смугу руху», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 29 липня.

У результаті ДТП велосипедист, житель с. Оршівці отримав численні тілесні ушкодження та помер на місці події. Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці за фактом аварії внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). У водійки відібрали зразки на встановлення алкоголю в крові.