Авто Audi врізалося в будинок в селі Чудей

На Буковині легковий автомобіль в'їхав в житловий будинок. В момент ДТП в салоні авто перебувало четверо людей, 54-річна пасажирка загинула на місці, а ще троє буковинці отримали важкі травми. Смертельна аварія сталася в селі Чудей.

Про аварію в селі в поліцію повідомили місцеві жителі. Люди зазначили, що автомобіль протаранив паркан приватного подвір’я і врізався в будинок. Одразу ж на місце аварії для з’ясування всіх обставин виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту. Селяни також викликали працівників ДСНС, адже для того, щоб дістати потерпілих з транспорту, довелося деблокувати двері.

«Правоохоронці попередньо встановили, що 17-річний водій автомобіля Audi А6 не впорався з керуванням та допустив зіткнення з будинком. Внаслідок ДТП 54-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці пригоди, водій та ще двоє пасажирів, віком 17 та 19 років, отримали тілесні ушкодження», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 22 липня.

На місце ДТП викликали також медиків швидкої допомоги. Медпрацівники надали першу домедичну допомогу і доправили всіх потерпілих до лікарні. Тіло загиблої правоохоронці відправили на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини). У водія відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові.