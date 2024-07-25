Поліцейські розшукали винуватця аварії та затримали його

На Буковині водій BMW X5 спричинив смертельну аварію з мотоциклістом і втік з місця ДТП. В результаті загинув 39-річний водій мотоцикла. Дорожня пригода сталася в селі Костичани. Правоохоронці розшукали водія позашляховика і затримали його, а автомобіль вилучили.

До поліції Буковини вночі 24 липня надійшло повідомлення про те, що на автодорозі державного значення Н-10 Чернівці – Мамалига в адміністративних межах села Костичани трапилася ДТП. Легковий автомобіль зіткнувся з мотоциклом. Попередньо, додзвонювач повідомив, що в аварії є потерпілі.

Поліцейські виїхали на місце події і попередньо з’ясували, що 25-річний водій автомобіля BMW X5 зіткнувся з мотоциклом марки Kanuni. Двоколісним транспортом керував 39-річний місцевий жителя. Внаслідок аварії мотоцикліст отримав травми не сумісні з життям та загинув на місці. Водій BMW X5 втік з місця ДТП ще до приїзду правоохоронців.

«Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місце знаходження водія та його автомобіля. Правоохоронці вилучили позашляховик та помістили на арешт майданчик», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 25 липня.

Тіло загиблого мотоцикліста правоохоронці відправили на проведення судово-медичної експертизи. За фактом ДТП поліцейські внесли відомості до ЄРДР за ознаками ч. 3 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). У водія позашляховика відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові.