Через ДТП перекритий рух трасою Львів – Тернопіль

У четвер вранці, 25 липня, на трасі Львів – Тернопіль сталася аварія за участі двох вантажівок. Один з водіїв госпіталізований у важкому стані. Траса повністю перекрита для руху.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Львівщини, близько 6:30 на трасі Львів – Тернопіль у селі Червоне Золочівської громади зіткнулися дві фури MAN та DAF. У результаті траса заблокована для руху.

Лобова ДТП у селі Червоне, постраждав один з водіїв

У ДСНС Львівщини розповіли, що постраждалого 64-річного водія вантажівки MAN довелося вирізати з понівеченої кабіни.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 64-річного водія, мешканця Житомира, госпіталізували у важкому стані у львівську лікарню святого Пантелеймона. За попередніми даними, в нього діагностували політравму та перелом хребта. Також травмований 34-річний водій іншої вантажівки, у нього садна та забої. Йому надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.