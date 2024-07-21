У Тернополі сталась смертельна аварія на вулиці Будного

У неділю, 21 липня, у Тернополі сталась смертельна аварія на вулиці Будного. Водій «Жигулів» виїхав на зустрічну смугу і спричинив зіткнення з ще трьома авто – двоє людей загинули, ще двоє у реанімації.

Як повідомила Нацполіція Тернопільщини, близько 15:30 зіткнулося чотири транспортні засоби. За попередньою інформацією, водій «Жигулів», виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілем Alfa Romeo, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Іномарку від удару відкинуло в авто, яке стояло попереду - у Volkswagen Passat, а «Жигулі» продовжило рух і врізалося ще в автомобіль Toyota.

Двоє пасажирів «Жигулів» загинули на місці ДТП, а водія та ще одного пасажира з важкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення. Звернулися за допомогою до медиків і інші учасники аварії.

Потерпілих доправили до лікарні. Причину аварії встановить слідство. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження відповідно до ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) ККУ. На місці події працюють експерти.