Аварія сталась 19 липня в одному з сіл Яворівського району

Ввечері у п’ятницю, 19 липня, у одному з сіл Яворівського району Львівщини п’яний водій Ford Mondeo зіткнувся з «Жигулями». До лікарі потрапила 38-річна водійка та двоє пасажирів ВАЗу – діти віком 8 та 10 років.

Аварія сталась 19 липня близько 19:30 в одному з сіл Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Ford Mondeo, яким керував 34-річний мешканець району, та ВАЗ-21063 під керуванням місцевої жительки віком 38 років. Внаслідок зіткнення водійка «Жигулів» та двоє її пасажирів – діти віком 8 та 10 років, отримали тілесні ушкодження та потрапили до лікарні.

Водій Ford Mondeo затриманий в порядку ст.208 КПК України. Встановлено, що він керував автомобілем у стані сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.