На сайті медзакладу вказано, що Віталій Шевчук є ортопедом-травматологом

Радехівський районний суд Львівщини визнав лікаря Радехівської центральної районної лікарні (ЦРЛ) Віталія Шевчука винним у п’яній їзді. Шевчук заявив, що не керував авто нетверезим, але поліція надала суду достатню кількість доказів. Суд призначив порушнику 17 тис. грн штрафу та позбавив посвідчення водія на один рік.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, ввечері 30 червня 2024 року Віталій Шевчук керував автомобілем Ford Mondeo на вул. Львівській у Радехові з явними ознаками алкогольного сп’яніння (запах алкоголю з рота, нестійка хода, порушена координація рухів та мови, поведінка, що не відповідає обстановці). Автомобіль зупинили правоохоронці, але водій відмовився від перевірки на стан сп’яніння.

Щодо водія поліція склала протокол про нетверезу їзду (ч.1 ст.130 КУпАП). У постанові суду вказано, що Віталій Шевчук працює лікарем у Радехівській ЦРЛ. На сайті медзакладу вказано, що Шевчук є ортопедом-травматологом.

У суді Віталій Шевчук заявив, що у вказаний у протоколі час не керував авто Ford Mondeo. За його словами, цим авто керував його знайомий, з яким він перед тим вживав алкогольні напої. Шевчук заявив суду, що пересів на водійське сидіння уже після зупинки авто.

Справу розглядала суддя Оксана Патинок, яка дослідила усі надані матеріали та аргументи сторін. У рапорті поліцейського вказано, що на вул. Львівській 30 червня він побачив автомобіль Ford Mondeo, який маневрував дорогою. Під час розгляду справи, суддя подивилась відео, яке надала поліція. На записах зафіксовано, що Віталій Шевчук їде за кермом вказаного автомобіля. На думку судді, надані відео спростовують твердження водія, що він не керував автомобілем.

Суддя визнала Віталія Шевчука винним у нетверезій їзді, призначивши 17 тис. грн штрафу із позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. Цю постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно мешканця Львівщини посадили в тюрму за систематичну їзду у нетверезому стані.