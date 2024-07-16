Жовківський районний суд Львівщини призначив тюремне ув’язнення Степану Михалейку, який систематично їздить за кермом у нетверезому стані без посвідчення водія та ігнорує постанови суду.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, Степан Михалейко систематично їздить за кермом Opel Combo у нетверезому стані та без водійських прав (його позбавили права керувати транспортними засобами рішенням суду). Мешканець Львівщини ігнорує постанови суду за їзду під наркотиками та штрафи за їзду без прав, знову сідаючи нетверезим за кермо.

У вирок наведено 14 випадків, коли Степан Михалейко керував авто Opel Combo у нетверезому стані та без посвідчення водія, ігнорувавши прийняті раніше постанови суду. Ці випадки трапились із січня по квітень 2023 року. Також у вирок вказано, що порушник не сплачував штрафи за нетверезу їзду та їзду без посвідчення водія, ігнорував заборони керувати транспортними засобами. З судового реєстру відомо, що поліцейські зупиняли водія з ознаками наркотичного сп’яніння, але він неодноразово відмовлявся від проходження перевірок.

Щодо водія поліція порушила кримінальну справу за фактом невиконання судового рішення. У суді Степан Михалейко частково визнав свою провину і від дачі пояснень відмовився.

Справу розглянув суддя Володимир Мікула, який дослідив усі докази та призначив порушнику ПДР один рік тюремного ув’язнення за невиконання рішення суду. Вирок ще можна оскаржити.