Галицький районний суд Львова визнав винним у п’яній їзді Антона Хижняка, оштрафував його на 34 тис. грн з забороною керувати транспортними засобами протягом року та з конфіскацією авто Mercedes-Benz E280.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, Антон Хижняк наприкінці квітня 2024 року керував авто Mercedes-Benz E280 на перетині вулиць Гнатюка та Наливайка у центрі Львова. Його зупинили поліцейські та виявили ознаки алкогольного сп’яніння, перевірка на алкотестері показала позитивний результат – 2,42 проміле алкоголю, що у 12 разів перевищує допустиму норму.

На водія склали протокол про нетверезу їзду за ч.2 ст.130 КУпАП, оскільки це уже вдруге протягом року його зупиняють п’яним за кермом. На засідання суду Антон Хижняк не прийшов.

Справу розглянула суддя Людмила Мироненко, яка дослідила усі надані матеріали, визнавши водія винним у нетверезій їзді, призначивши йому 34 тис. грн штрафу, заборону керувати транспортними засобами 3 роки та 8 місяців (додали невідбуту частину покарання після першого затримання у нетверезому стані), оплатне вилучення авто Mercedes-Benz E280. Постанову ще можна оскаржити.