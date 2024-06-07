Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини постановив конфіскувати у Гікмата Валієва кросовер Toyota C-HR за їзду без посвідчення водія. Його також неодноразово зупиняли за кермом у нетверезому стані. Загалом за адмінправопорушення чоловіку призначили понад 183 тис. грн штрафів.

Як вказано у постановах, які оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, Гікмат Валієв 22 та 23 квітня їздив за кермом кросовера Toyota C-HR з ознаками наркотичного сп’яніння (порушення мови, нестійка хода, розширені зіниці очей) та без посвідчення водія. Першого разу водія зупинили у Стебнику, а другого на дорозі з Пісочної до Трускавця. У обох випадках водій відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння.

У матеріалах справи вказано, що Гікмат Валієв не вперше притягається до адмінвідповідальності за нетверезу їзду та позбавлений права керувати транспортними засобами. Щодо водія поліція склала два протоколи за ч.3 ст.130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) та два протоколи за ч.5 ст.126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів).

Кожен адмінпротокол суддя Олеся Нагірна розглядала окремо. Обвинувачуваний на розгляд справ не прийшов. За нетверезу їзду Гікмату Валієву призначили два штрафи по 51 тис. грн, з забороною керувати транспортними засобами 10 років і без конфіскації авто. За їзду без посвідчення водія суддя призначила порушнику два штрафи по 40,8 тис. грн з забороною керувати авто 7 років та із оплатним вилученням авто Toyota C-HR. Загальна сума штрафів становить 183 тис. грн. На постанови суду ще можна подати апеляції.