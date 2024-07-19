Водій Аudі А4 виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у Volkswagen Polo, водій якого від отриманих травм загинув

Жовківський районний суд Львівщини визнав нетверезого водія Аudі А4 винним у вчиненні смертельної ДТП. Юрій Залужний виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у легковик, водій якого від отриманих травм загинув. Винуватцю ДТП призначили 6 років тюрми та зобов’язали виплатити 500 тис. грн дружині загиблого.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні, аварія трапилась 6 березня 2024 року на дорозі Старе Село-Рава-Руська. Юрій Залужний, за даними правоохоронців, їхав за кермом Аudі А4 нетверезим, не обрав безпечної швидкості, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із авто Volkswagen Polo. Від отриманих травм водій другого авто загинув.

Щодо водія Аudі А4 Юрія Залужного поліція порушила кримінальну справу за вчинення смертельної ДТП у стані сп’яніння. У суді обвинувачений визнав свою провину. Водій розповів, що «машина пішла вліво, він викрутив кермо і відчув удар». Після зіткнення Залужний хотів зняти номера з авто, але не встиг, бо приїхала поліція. Того дня, за словами обвинуваченого, він випив 300 грам коньяку і пиво. У суді він не заперечив, що і раніше їздив нетверезим за кермом. Щодо цивільного позову дружини загиблого на 500 тис. грн, то заявив, що немає матеріальної можливості відшкодувати шкоду.

Справу розглянув суддя Зорян Оприск, який дослідив усі надані матеріали та позиції сторін, визнавши Юрія Залужного у вчиненні смертельної ДТП у стані сп’яніння. Суддя призначив порушнику шість років тюрми з забороною керувати авто протягом восьми років. Цивільний позов дружини загиблого на 500 тис. грн суд задовольнив повністю. Вирок ще можна оскаржити.