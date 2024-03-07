ДТП трапилась 6 березня в Старому Селі

На Львівщині в ДТП загинув 57-річний водій Volkswagen Polo. Його автомобіль зіткнувся з Audi A4, за кермом якого був нетверезий 42-річний мешканець Рава-Руської.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась у середу, 6 березня, близько 17:25 у Старому Селі неподалік Львова. На трасі Рава-Руська – Магерів зіткнулися автомобіль Audi A4, за кермом якого був 42-річний мешканець Рави-Руської, та Volkswagen Polo під керуванням 57-річного мешканця одного з сіл Львівського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій Volkswagen Polo загинув на місці події. Поліція встановила, що водій Audi A4 був за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За вчинене йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.