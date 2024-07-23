40-річний мотоцикліст врізався у вантажівку і загинув

У понеділок увечері, 22 липня, у Золочівській громаді на Львівщині 40-річний метоцикліст вчинив ДТП з вантажівкою і загинув.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, уварія сталася на дорозі між селами Білий Камінь та Черемошня Золочівського району. 40-річний водій мотоцикла «Альфа», місцевий мешканець, на перехресті виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою ЗІЛ, якою керував 31-річний мешканець Золочева.

У результаті водій мотоцикла загинув на місці. Обставини аварії встановлюють слідчі.