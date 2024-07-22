Аварія у селі Корсів Бродівської громади

У неділю, 21 липня, у селі Корсів Бродівської громади на Львівщин, п’яний мотоцикліст врізався в огорожу. Постраждав мотоцикліст та його пасажир.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталасяблизько 11:30 у селі Корсів Золочівського району. 30-річний водій мотоцикла Lifan CCR 150, мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням і в’їхав у дерев’яну огорожу. Унаслідок ДТП водій мотоцикла та його пасажир, 26-річний житель Золочівського району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Поліцейські встановили, що водій мотоцикла керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286-1 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на п’ять років.