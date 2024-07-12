У нічній ДТП на Волині загинув 22-річний мотоцикліст
Попередньо відомо, що водій двоколісного був п'яний
Вночі 12 липня поблизу села Карасин Камінь-Каширського району сталася ДТП, в якій загинув 22-річний мотоцикліст. Про це повідомили у поліції Волинської області.
За даними слідства, 22-річний житель Прилісненської громади, який керував мотоциклом Loncin, не впорався з керуванням і впав на асфальтне покриття. Від отриманих травм він загинув на місці події, а його 20-річного пасажира госпіталізували в лікарню.
«Попередньо водій керував транспортним засобом у стані сп’яніння», – зазначають у поліції.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення ПДР у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).