Аварія неподалік Луцька сталася ввечері 10 липня

У середу, 10 липня, між селищем Цумань і селом Карпилівка Луцького району зіткнулися легковик і мотоцикл. У результаті аварії постраждав 17-річний водій двоколісного – підлітка з травматичною ампутацією частини ноги госпіталізували в реанімацію.

Як повідомили у поліції Волинської області, ДТП на трасі Цумань – Карпилівка сталася близько 20:40. Правоохоронці встановили, що 17-річний водій мотоцикла VDV XR250 з невідомих поки причин зіткнувся з автомобілем BMW X5 під керуванням 18-річного місцевого жителя.

«Унаслідок автопригоди мотоцикліста із травмами госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні», – зазначають у поліції.

Відомо, що у потерпілого попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму грудної клітки, забої верхніх кінцівок і повну травматичну ампутацію нижньої правої гомілки.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.