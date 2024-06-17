Смертельна аварія за участю мотоцикла поблизу села Дерно

У неділю, 16 червня, поблизу села Дерно Луцького району сталася ДТП, в якій загинув 24-річний пасажир мотоцикла. Про це повідомили у поліції Волинської області.

За даними правоохоронців, близько 15:40 на трасі сполученням Олика – Дерно 26-річний житель Підгайцівської громади, який керував мотоциклом Тekken у стані алкогольного сп’яніння, врізався у відбійник. У результаті зіткнення 24-річний пасажир двоколісного загинув на місці, а водія госпіталізували та затримали.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Волині Марина Балдич, водій та пасажир мотоцикла перебували без шоломів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують у стані сп'яніння). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Розслідування триває.