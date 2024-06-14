Смертельна аварія за участю двох жителів села Постійне сталася 13 червня

Ввечері 13 червня неподалік села Деражне Рівненського району сталася смертельна ДТП. 30-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і злетів на узбіччя разом із 21-річним пасажиром. Останній від отриманих травм помер в автомобілі «швидкої». Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«30-річний водій мотоцикла не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та виїхав за межі проїзної частини, де разом із пасажиром впав на узбіччя. Дорогою до лікарні 21-річний мешканець села Постійне помер, а водія з політравмою госпіталізували», – зазначають правоохоронці.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька, один із учасників ДТП перебував у шоломі, втім хто саме – не уточнює. У водія, який і є власником транспортного засобу, відібрали зразки крові для встановлення, чи перебував він у стані сп’яніння.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.