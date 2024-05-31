Смертельна аварія сталася між селами Зарічне та Чернін Вараського району

Вночі 30 травня у Вараському районі сталася ДТП, в якій травмувалася 32-річна пасажирка мотоцикла. Жінку госпіталізували, втім через декілька годин вона померла у лікарні. Про це повідомили у прес-службі поліції Рівненщини.

Аварія між селами Зарічне та Чернін сталася близько 02:00. За інформацією правоохоронців, 24-річний мотоцикліст під час об’їзду вибоїни не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб впав.

«Травмувалася 32-річна пасажирка, яка їхала без шолому. Жінку доставили до лікарні, втім врятувати її життя не вдалося – о 18:00 того ж дня вона померла. У водія медики діагностували садна та забої. Після надання допомоги його відпустили», – зазначають у поліції.

У мотоцикліста відібрали зразки крові.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.