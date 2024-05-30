Смертельна аварія за участю неповнолітнього сталася поблизу села Градиськ

У середу, 29 травня, поблизу села Градиськ Камінь-Каширського району сталася ДТП, в якій загинув неповнолітній мотоцикліст. Про це повідомили у прес-службі поліції Волинської області.

За інформацією правоохоронців, близько 18:00 водій мотоцикла Kovi, який рухався лісовою дорогою, не впорався з керуванням та врізався у дерево. Від отриманих травм 15-річний хлопець загинув на місці події.

Як ZAXID.NET розповіла речниця поліції Волині Марина Балдич, неповнолітній пересувався на транспортному засобі, який взяв у знайомого. Чи був він у мотошоломі, речниця не уточнила.

За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Розслідування триває.