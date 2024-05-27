У селі Дерно в ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст

Ківерцівський районний суд виніс вирок 23-річному водію Volkswagen Passat, який збив на смерть 17-річного мотоцикліста. За скоєне обвинуваченому призначили чотири роки позбавлення волі. Крім того, він має заплатити сім’ї загиблого 600 тис. грн компенсації.

Як йдеться у вироку від 22 травня, аварія у селі Дерно Луцького району сталася ввечері 27 червня 2021 року. Назар Борута, який перебував за кермом Volkswagen Passat B5, перевищив допустиму швидкість руху й зіткнувся з мотоциклом Geon під керування 17-річного місцевого жителя. Неповнолітній отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер ще до приїзду медиків. Відомо, що мотоцикл потерпілому не належав, а посвідчення водія він ніколи не отримував.

Обвинувачений свою вину визнав частково і просив його виправдати. Зазначив, що дійсно їхав у межах населеного пункту зі швидкістю 90-100 км/год, втім саме мотоцикліст раптово виїхав на його смугу руху. За словами Назара Борути, після аварії він нібито пропонував сім’ї загиблого компенсувати витрати. Потерпілі хотіли 600 тис. грн, але в нього такої суми не було. На компенсацію в розмірі 200 000 грн вони не погодились.

Суддя Марія Польова визнала Назара Боруту винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинили смерть потерпілого) й призначила 4 роки ув’язнення без права керувати транспортними засобами на 2 роки. Крім того, обвинувачений має заплатити батькам мотоцикліста 600 тис. грн компенсації за моральну та матеріальну шкоду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.