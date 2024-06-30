Уламки збитої російської ракети спричинили пожежу у столичній багатоповерхівці

Ввечері неділі, 30 червня, російські окупанти атакували столицю України. Сили ППО збили російську ракету, втім її уламки спричинили пожежу у багатоповерхівці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Повітряну тривогу у Києві оголосили близько 19:20. Повітряні сили України повідомили, що на столицю насувається російська крилата ракета. О 19:33 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті працює протиповітряна оборона. Згодом мер повідомив, що уламки російської ракети спричинили пожежу у багатоповерхівці Оболонського району.

«В Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок. Загоряння на 8 та 9 поверхах. Всі екстрені служби на місці», – написав Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки постраждали дві мешканки Києва. У жінок гостра реакція на стрес, медики надали постраждалим необхідну допомогу.

«У 14-ти поверховому будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах. Також загроза руйнації балкона ще на одному з поверхів. Пожежу в будинку локалізовано. Рятувальники продовжують перевіряти квартири», – написав Віталій Кличко.

Доповнено. О 20:47 Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до п’яти людей.

«Всі (постраждалі, – ред.) – жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці», – повідомив Віталій Кличко.

У Київській міській військовій адміністрації наголосили, що ця російська атака на столицю відрізняється від попередніх.

«Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників. Агресор випробовує нові тактики – він шукає влучний час, методи і засоби аби вразити Київ. Бо столиця України завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників», – йдеться у повідомленні.

У КМВА вкотре наголосили на необхідності не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже попри те, що сили ППО знищують більшість російських цілей, їх уламки також можуть нести загрозу.

Нагадаємо, вдень неділі, 30 червня, російські окупанти керованою авіабомбою атакували термінал «Нової пошти» у центрі Харкова. Внаслідок атаки загинув працівник поштового відділення, ще дев’ятеро людей, у тому числі восьмимісячне немовля, дістали поранення.