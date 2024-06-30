17 чоловіків, яких затримали мукачівські прикордонники у червні 2024 року

На кордоні з Угорщиною мукачівські прикордонники зупинили мікроавтобус Volkswagen, в якому 17 військовозобов'язаних намагалися втекти за кордон. Кожен з ухилянтів мав заплатити перевізникові від 3 до 12 тис. доларів. У пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби у неділю, 30 червня розповіли, що в автобусі були мешканці Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

«Під час прихованого патрулювання кордону прикордонний наряд відділу "Лужанка" помітив мікроавтобус, який прямував до кордону. На затримання транспорту висунулася група реагування. За 200 метрів до держрубежу авто зупинили. У ньому перебували 17 чоловіків. Усі вони були об’єднані однією метою – незаконно потрапити в Угорщину. За успішний перетин кордону кожен з чоловіків мав віддати від 3 до 12 тисяч доларів», – повідомили прикордонники.

Наразі правоохоронці шукають всіх причетних до злочину. Інцидент кваліфікуватимуть за статтею про незаконне переправлення людей через держкордон (ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі до дев'яти років та конфіскацію майна.