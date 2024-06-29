Щодо ексвійськового склали протокол про адміністративне правопорушення

Працівники Державної прикордонної служби викрили колишнього військовослужбовця, який намагався виїхати з України нібито у відпустку. Зокрема, він підробив запис у військовому квитку, інформує пресслужба ДПСУ у суботу, 29 червня.

Повідомляється, що прикордонники чернівецького прикордонного загону на одному з контрольних постів неподалік кордону з Румунією зупинили мікроавтобус. Серед пасажирів був чоловік у військовій формі, який представився військовослужбовцем одного з підрозділів морської піхоти й сказав, що перебуває у відпустці. Як доказ він надав військовий квиток.

«Під час вивчення документа у прикордонників виникли сумніви щодо правдивості зазначеної інформації. Адже у військовому квитку прикордонники побачили відмітки про те, що чоловік дійсно раніше проходив службу в морській піхоті, проте був звільнений у 2019 році. А запис про, ніби то, поновлення на службі зроблений явно самостійно. До того ж він не був підтверджений печаткою», – кажуть у ДПСУ.

Фото Держприкордонслужби

Правоохоронці під час обшуку особистих речей втікача виявили предмети, які могли бути використані під час незаконного перетину кордону. Згодом він зізнався, що мав намір потрапити до Румунії, оминаючи пункти пропуску. Порушника затримали, щодо нього склали протокол про адміністративне правопорушення.

До слова, нещодавно Держприкордонслужба повідомила про затримання 47 чоловіків призовного віку, які намагалися перетнути кордон з Молдовою на Одещині. Це рекордна кількість ухилянтів, які намагалися потрапити за кордон водночас, додали у ДПСУ.