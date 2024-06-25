Прикордонники затримали 47 чоловіків, щодо них склали адмінпротоколи

Прикордонники затримали 47 чоловіків призовного віку, які намагалися перетнути кордон з Молдовою на Одещині. Це рекордна кількість ухилянтів, які намагалися потрапити за кордон водночас, повідомили у пресслужбі ДПСУ у понеділок, 25 червня.

Прикордонники отримали інформацію про можливе незаконне переправлення людей через кордон в Подільському районі на Одещині, що межує з Молдовою. В ході реагування співробітники ДПСУ зупинили чотири мікроавтобуси та позашляховик, який їх супроводжував.

«Усього фігуранти кримінальної справи намагались доставити до державного кордону 47 чоловіків призовного віку з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. Як було встановлено, збір “клієнтів” ділками здійснювався за допомогою телеграм-каналів та телеграм-акаунтів. Гроші їм перераховувались на різні криптогаманці, а ціна послуги складала від 5 тис. до 18,5 тис. доларів США з однієї особи», – повідомили у пресслужбі ДПСУ.

За даними прикордонників, мікроавтобуси не були призначені для перевезення людей – чоловіки їхали лежачи на матрацах. Загалом затримані мали проїхати так приблизно 100 км.

У пресслужбі ДБР повідомили, що під керівництвом зловмисників планували покинути Україну 100 чоловіків. 47 із них затримали, а 53 не встигли дістатися до місця збору.

Організаторам та пособникам оборудки повідомили про підозри за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Щодо чоловіків, які намагалися перетнути кордон, склали протоколи про адміністративні правопорушення за 204-1 КУпАП, справи скерували до суду. Транспорт та матраци вилучили правоохоронці.

«Організатору та правоохоронцю обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави: організатору – 13,6 млн грн, правоохоронцю – 3 млн грн», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначимо, попередній рекорд з кількості ухилянтів встановили також на Одещині 14 червня – тоді прикордонники затримали 41 чоловіка з 12 регіонів України, які намагалися перетнути кордон в кузові зерновоза.