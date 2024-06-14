Правоохоронці затримали 41 чоловіка

Прикордонники Одеської області зупинили вантажівку для перевезення зерна, всередині якої виявили 41 чоловіка призовного віку. Ухилянти намагалися перетнути кордон з Україною, повідомили у пресслужбі ДПСУ у п’ятницю, 14 червня.

«Прикордонники на Одещині зупинили фуру з 41 “пасажиром”. Водій зерновоза перевозив зовсім не зерно, а групу порушників до кордону», – повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Зазначається, що чоловіки прибули з 12 регіонів України. Інших деталей щодо порушників прикордонники не повідомили.

На ухилянтів склали адміністративні протоколи, а двом організаторам переправлення чоловіків у зерновозі загрожує кримінальна відповідальність.

На затриманих ухилянтів склали адмінпротоколи / Фото ДПСУ

У пресслужбі ДПСУ додали, що така кількість ухилянтів за один раз може стати новим антирекордом на прикордонні. Попередній антирекорд зафіксували в лютому 2024 року, коли правоохоронці затримали 40 ухилянтів, які намагалися потрапити до Угорщини.

Нагадаємо, 10 червня на Закарпатті вантажівка з 32 українцями прорвалася через кордон з Угорщиною на ділянці кордону «Косино» та «Велика Бийгань». Прикордонники затримали усіх ухилянтів та кількох громадян, імовірно причетні до їхнього прориву через кордон.