Вантажівка з українцями прорвалася через кордон з Угорщиною

У неділю, 9 червня, вантажівка з 32 українцями прорвалася через кордон з Угорщиною на Закарпатті. Про затримання нелегалів з України повідомила угорська поліція. ДПСУ з’ясовує обставини інциденту.

Як розповів закарпатський журналіст Віталій Глагола, вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами прорвалася через кордон 9 червня. Українські прикордонники виявили сліди транспортного засобу на ділянці кордону «Косино» та «Велика Бийгань».

«Відеокамери зафіксували, що вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами «4736 А1» рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився невійськовим. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули», – розповів Віталій Глагола.

Шлях незаконного перетину кордону вантажівкою з 32 українцями

Як зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, з приводу незаконного перетину кордону на ділянці Мукачівського загону наразі триває перевірка.

«Рух вантажівки в бік кордону через поле зафіксували за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни. У ході перевірки також не встановлено приналежність автомобіля до військових формувань», – сказав Демченко ZAXID.NET.

З його слів, угорські правоохоронці повідомили про виявлення транспотного засобу та затримання 32 громадян України. Окрім цього українські прикордонники затримали ще кількох громадян, які, можливо, причетні до згаданого незаконного переміщення через кордон. Щодо них також проводять перевірку.