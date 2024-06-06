20-річна жінка за 1200 доларів уклала фіктивний шлюб з 30-річним чоловіком, щоб вивезти його з України

У пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею затримали 20-річну жінку з інвалідністю з Дніпропетровщини, яка хотіла заробити на вивезенні ухилянта, уклавши з ним фіктивний шлюб. Коли ж пару викрили на кордоні, вони спробували підкупити прикордонників.

Як розповіли у четвер, 6 червня, у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, уродженець Дніпропетровщини повідомив, що супроводжує через кордон свою дружину, яка має інвалідність. Однак українець не зміг надати усі необхідні документи. Як з'ясували прикордонники, чоловік уклав фіктивний шлюб, щоб виїхати з України.

«У 1200 доларів США 20-річна жінка оцінила свої послуги дружини. Ці кошти 30-річний чоловік мав сплатити після перетину кордону. Шлюб пара уклала 4 червня, а вже 5 червня поїхали перетинати кордон з Польщею», – розповіли в ДПСУ.

Коли молодята зрозуміли, що їх план зазнав фіаско – спробували підкупити прикордонників, запропонувавши 100 євро хабара.

За цим фактом співробітники внутрішньої безпеки Держприкордонслужби поінформували поліцію. Винуватцям загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі та за незаконне переправлення осіб через кордон (ст. 369, ст. 332 ККУ).