Уродженець Львівщини пропонував хабар, щоб виїхати за кордон, супроводжуючи свого дядька з інвалідністю

Упродовж доби, 31 травня, в пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею спіймали двох громадян України, які намагалися підкупити прикордонників, щоб виїхати за кордон.

Як розповіли в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, в одному випадку уродженець Львівщини повідомив, що супроводжує через кордон свого батька, який має ІІ групу інвалідності. Однак українець не зміг пред’явити усі необхідні документи. Як з'ясували прикордонники, 32-річний чоловік мав намір видати свого дядька за рідного батька, адже прізвище у них однакове. Коли ж зрозумів, що заплутані родинні зв'язки прикордонники розплутали – запропонував 200 доларів хабаря.

В іншому випадку 100 євро неправомірної вигоди за безперешкодний перетин кордону пропонувала прикордоннику уродженка Вінниччини. На 43-річну жінку спрацювала одна з відомчих баз даних. До того ж громадянка не надала необхідних документів для перетину державного кордону України.

За цими фактами співробітники внутрішньої безпеки Держприкордонслужби поінформували поліцію. Затриманим загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 ККУ).