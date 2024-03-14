Чоловіка затримали під час передачі частини хабара (2000 доларів)

У пункті пропуску Рава-Руська на кордоні з Польщею 35-річний мешканець Львівщини намагався підкупити прикордонника за 4000 доларів. Він одружився з жінкою з інвалідністю та міг законно виїхати за кордон, проте вирішив перестрахуватись.

Про затримання повідомила спеціалізована прокуратура та прикордонники 14 березня. За офіційною інформацією, 35-річний мешканець Львівщини намагався виїхати за кордон, уклавши шлюб із жінкою з інвалідністю. Таким чином у чоловіка призовного віку були законні підстави виїхати за кордон, супроводжуючи свою дружину.

Однак мешканець Львівщини вирішив перестрахуватись та запропонував прикордоннику 4000 доларів хабара. Інспектор відділу Рава-Руська повідомив про цей факт правоохоронців та надалі діяв під їх контролем. Чоловіка затримали під час передачі частини хабара (2000 доларів).

35-річному мешканцю Львівщини повідомили про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). Наразі суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.