41-річному жителю Львівського району повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через кордон

Правоохоронці викрили 41-річного мешканця Львівщини, який продавав чоловікам призовного віку документи, які б дозволили виїхати з країни. Двом чоловікам він обіцяв виготовити посвідчення волонтерів, а ще одному – документ, який підтверджував би ІІІ групу інвалідності.

Як повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону 12 березня, 41-річний чоловік організував схему виїзду за кордон. За гроші він обіцяв виготовити для трьох військовозобов’язаних документи, які нададуть їм законне право виїзду за кордон в умовах воєнного стану.

Встановлено, що одному із «клієнтів» він планував оформити ІІІ групу інвалідності, а двом іншим – посвідчення волонтерів. Такі послуги оцінив у 3000 доларів США з особи. Викрили організатора схеми під час переказу на картковий рахунок 1200 доларів США.

За даними СБУ Львівщини, мешканець Львівщини гарантував чоловікам допомогу у виїзді за межі України під виглядом водіїв однієї з благодійних організацій.

41-річному жителю Львівського району повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Перевіряється причетність до вчиненого інших осіб.